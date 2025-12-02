Il contratto di locazione anche se registrato tardivamente resta valido ed efficace
Secondo quanto si legge nella sentenza dei giudici sardi viene riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva
Il Tribunale di Cagliari (sentenza 12 novembre 2025 n. 1785) affronta la questione di diritto relativa al caso della tardiva registrazione di un contratto di locazione e afferma, in merito, il principio per cui il contratto di locazione ad uso non abitativo (non diversamente, peraltro, da quello abitativo), contenente ab origine la previsione di un canone realmente convenuto e realmente corrisposto (e dunque in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge...