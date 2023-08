Il controllo sulla delibera di acquisizione di una partecipazione in una società in house

Con la delibera n. 167/2023/PASP del 24 luglio 2023 la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha contribuito alla perimetrazione dell'ambito applicativo dell'attività di controllo neo-intestata alla Corte dei conti dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, affermando l'assoggettabilità al detto controllo dell'atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione in una società in house finalizzata all'affidamento diretto di un servizio di interesse generale