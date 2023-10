Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione a cura della Redazione Diritto

Responsabilità civile - Sinistro stradale - Risarcimento danni - Cessione del credito -Assicurazione RCA – Mezzo di pagamento - Prestazione professionale del carrozziere

Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi degli articoli 1260 c.c. e segg., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la R.C.A., costituendo la cessione non già un’operazione di finanziamento...