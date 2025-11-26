Il creditore colpevole dell’indebitamento d’azienda può contestare solo la convenienza della proposta
Il soggetto non può denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico
La Corte d’Appello di Lecce (sentenza 12 novembre 2025 n. 59) si sofferma sulla corretta esegesi della norma di cui all’articolo 69, II, del Dlgs 14/2019 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (c.c.i.i.) precisando come essa inibisca al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento, o il suo aggravamento, o che abbia violato i principi di cui all’articolo 124 bis del Dlgs 385/1993 (Tub), solo la contestazione della convenienza della proposta. Al contrario, tale...