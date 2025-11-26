Il creditore colpevole dell’indebitamento d’azienda può contestare solo la convenienza della proposta

La Corte d’Appello di Lecce (sentenza 12 novembre 2025 n. 59) si sofferma sulla corretta esegesi della norma di cui all’articolo 69, II, del Dlgs 14/2019 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (c.c.i.i.) precisando come essa inibisca al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento, o il suo aggravamento, o che abbia violato i principi di cui all’articolo 124 bis del Dlgs 385/1993 (Tub), solo la contestazione della convenienza della proposta. Al contrario, tale...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi