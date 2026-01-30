Il creditore può proporre in separati giudizi più domande aventi ad oggetto il recupero di distinti crediti
Facenti capo ad un medesimo rapporto obbligatorio, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti
La parcellizzazione del credito – precisa il Tribunale di Ragusa (sentenza 31 dicembre 2025, n. 1824) – è quella fattispecie in cui, a fronte di un unico rapporto obbligatorio, il creditore faccia valere il credito dallo stesso discendente non già attraverso un’unica domanda in sede giurisdizionale, bensì mediante l’esperimento di una pluralità di iniziative volte alla soddisfazione della pretesa di cui è titolare.
Abuso del diritto
Essa viene ricondotta all’abuso del diritto, il cui divieto trova il suo fondamento...