Il danno erariale indiretto diviene certo al momento del pagamento

Il danno erariale indiretto, quale è quello che sorge a seguito di condanna giudiziaria di una azienda sanitaria al risarcimento del danno per malpractice sanitaria, diviene certo, attuale e concreto nel momento in cui l’ente soccombente, in esecuzione di una sentenza civile, penale o amministrativa, risarcisce il terzo danneggiato effettuando l’esborso economico. Non occorre invece che la sentenza di condanna sia passata in giudicato. Lo hanno chiarito le Sezioni centrali di appello della Corte ...

