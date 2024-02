Il danno per illegittima segnalazione nel sistema interbancario

L’ANALISI DELLA DECISIONE La sentenza del 27 giugno 2023 n. 1034 del Tribunale di Trani si colloca nell’ampio panorama giurisprudenziale che si occupa del tema del risarcimento del danno per illegittima segnalazione del cliente nel sistema interbancario.



LA VICENDA PROCESSUALE

Nel dicembre del 2014, il conto corrente di un ingegnere presentava un saldo passivo di poche migliaia di euro. A distanza di un paio di mesi, precisamente nel febbraio del 2015, il titolare scopriva di non poter più contare sull’affidamento che aveva attivato in precedenza e di non poter accedere ad ulteriori finanziamenti, a causa della segnalazione alla Centrale d’Allarme Interbancaria - segmento CARTER, effettuata dalla propria Banca alla fine del mese di gennaio.

Non essendo mai stato informato...