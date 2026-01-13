Il datore può controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative direttamente o tramite organizzazione

Lavoro subordinato - Controlli dell’attività lavorativa - Art. 3, l. n. 300 del 1970 - Controllo del datore diretto o mediante organizzazione gerarchica - Modalità - Limiti.

L’art. 3 della legge n. 300 del 1970 - secondo cui i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati - non ha fatto venire meno il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare, direttamente...