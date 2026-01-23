Civile

Il datore può rivolgersi a una società di investigazioni per verificare lo stato di malattia del lavoratore

Il tutto allo scopo di verificare l’attendibilità della certificazione medica attestante lo stato di malattia del lavoratore e il suo perdurare nell’arco di tempo ivi indicato

di Riccardo Lanzo

Il Tribunale di Asti (sezione lavoro, sentenza 23 dicembre 2025 n. 525) , in sentenza, reputa legittimo il ricorso da parte del datore di lavoro alle indagini investigative affidate a una agenzia ad hoc allo scopo di verificare l’attendibilità della certificazione medica attestante lo stato di malattia del lavoratore e il suo perdurare nell’arco di tempo ivi indicato.

Lo Statuto dei lavoratori

Esattamente, con riferimento...

