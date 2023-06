Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



LAVORO – Cassazione n. 17897

La libertà di insegnamento trova un "limite" nel diritto allo studio dei ragazzi e alla formazione della loro personalità. È dunque legittimo dispensare la docente per la sua irrimediabile incapacità didattica

AVVOCATI – Cassazione n. 17858

Compensi – Interessi dalla data della mora

FIGLI – Cassazione n. 17947

La scelta del figlio maggiorenne di interrompere i rapporti con il padre per i dissapori non esclude il dovere di quest'ultimo di continuare a mantenerlo...