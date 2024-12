Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



RESPONSABILITÀ CIVILE PA – Cassazione n. 35003

L'intervento manutentivo da parte della pubblica amministrazione anche se recante una modifica della viabilità non dà diritto al risarcimento del danno per la perdita dell'inquilino

RESPONSABILITÀ CIVILE PA – Cassazione n. 35020

Accogliendo il ricorso di un parente di una vittima della alluvione di Sarno del 1998, la Corte afferma che sussiste la responsabilità diretta della Pa per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, il sindaco, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio del potere autoritativo

COMPENSI AVVOCATO – Cassazione n. 35021

Il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e indeterminabile va individuato con riferimento al valore determinato solo se ciò comporti un importo superiore

DANNO ALLA SALUTE – Cassazione n. 35025

In caso di invalidità preesistente, la quantificazione del danno va rapportata alla invalidità complessiva successiva al sinistro (comprensiva delle menomazioni preesistenti e di quelle causate dal sinistro) per poi pervenire, tramite sottrazione del valore monetario corrispondente alla patologia originaria, a determinare il «differenziale» risarcitorio spettante al danneggiato

VENDITA PRELIMINARE – Cassazione n. 35068

Può configurarsi inadempimento coercibile del preliminare, non solo rispetto all'obbligazione finale di conclusione del definitivo, ma anche rispetto alle eventuali obbligazioni interlocutorie. Ne discende che non è precluso al promittente venditore di agire per l'adempimento di detto obbligo

COMUNIONE CONIUGI – Cassazione n. 35086

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene

SCUOLA MOBILITA' – Cassazione n. 35105

Non si pone in contrasto con l'art. 33 della legge n. 104/1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni che tengano conto non della sola gravità delle condizioni di salute dell'assistito, ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare

PUBBLICO IMPIEGO - Cassazione n. 35108

Mobilità - In tema di procedure di mobilità, la Pa procedente, anche nell'ipotesi in cui vi sia un solo concorrente per il posto da coprire, deve comunque verificare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che il candidato possieda in concreto i requisiti e le competenze professionali previamente indicati nel bando



PENALE



ABBANDONO DI MATERIALE PERICOLOSO – Cassazione n. 45254

Reato per il soggetto che abbandona materiale pericoloso sul terreno

ESTORSIONE – Cassazione n. 45257

Estorsione con metodo mafioso riconosciuto a un Casamonica che - per offrire protezione a un imprenditore - ha richiesto il versamento di 10mila euro

DANNEGGIAMENTO – Cassazione n. 45258

L'alloggio di proprietà comunale assegnato a un progetto di protezione per richiedenti asilo e rifugiati è uno stabilimento pubblico, con tutte le conseguenze del caso per il danneggiamento

NOTIFICHE – Cassazione n. 45262

In assenza di notifica all'imputato quest'ultimo è giustificato per la mancata conoscenza dell'esistenza del procedimento o del processo

FURTO – Cassazione n. 45263

Non riconosciuta la tenuità del fatto a chi abbia rubato due orologi per poi restituirli al legittimo proprietario

SPACCIO – Cassazione n. 45412

Non si può definire "spaccio da strada" quando ci sono di mezzo grossi quantitativi di droga