Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



ADOZIONI – Cassazione n. 13453

La capacità genitoriale non va valutata solo con riferimento alla persona del genitore in quanto tale, ma anche nella prospettiva dell'interrelazione tra genitore e minore

CONTENZIOSO FISCALE – Cassazione n. 13463

Quando il giudice ritiene invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, deve esaminare nel merito la pretesa

LICENZIAMENTO – Cassazione n. 13482

Legittimo il licenziamento del lavoratore che si assenti ingiustificatamente...