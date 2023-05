Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



COMPRAVENDITA – Cassazione n. 15253

Nullo per dolo il preliminare di compravendita se il promissario acquirente ottiene il consenso dell'alienante nascondendo notizie sulle parti condominiali non cedibili senza il consenso di tutti i comproprietari

SERVITU' – Cassazione n. 15249

La Cassazione fa chiarezza sulla servitù di ponteggiatura

SEPARAZIONE – Cassazione n. 15196

Addebito per la moglie, immortalata dall'investigatore, in atteggiamenti affettuosi in pubblico con "persona diversa dal...