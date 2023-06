Il deposito delle principali sentenze del giorno









Civile

AGEVOLAZIONI FISCALI - Cassazione n. 16351

Rimborso Ires - In tema di agevolazioni tributarie, per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, i benefici di cui all’art. 6, commi 13-19, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. «Tremonti ambiente») non sono cumulabili con i benefici di cui all’art. 2, commi da 143 a 154, legge 27 dicembre 2007, n. 244 e DM 18 dicembre 2008 (c.d. «certificati verdi»).

ACCERTAMENTO - Cassazione n. 16361

Accertamento induttivo...