Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO - Cassazione n. 29387

Non costituisce un difetto quando la piattaforma elevatrice si apre quando non è in linea con il piano ne si trovi più in basso.



NOTIFICHE - Cassazione n. 29409

Un momento strutturale del processo notificatorio è costituito dalla produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenete la comunicazione di avvenuto deposito (Cad).



SANZIONE AMMINISTRATIVA - Cassazione n. 29427

Sanzione da 50 a 300 euro per la ...