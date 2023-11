Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



CONCORDATO FALLIMENTARE – Cassazione n. 31107

La previsione del secondo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 124 della legge fallimentare, in forza del quale il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale, senza distinzione fra creditori chirografari e non, destinata a operare a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, né confligge con il precetto dettato dal precedente terzo comma della medesima disposizione.

CONTRIBUTI – Cassazione n. 31110

Tpl, contributi – Ai fini Iva, va verificato se l’impegno finanziario dell’Ente territoriale di versare i contributi alla società abbia consentito di erogare le prestazioni di trasporto a prezzi inferiori, dato che nella base imponibile dell’imposta vanno incluse le somme versate da terzi ai soggetti passivi, se direttamente connesse col prezzo delle operazioni svolte, allo scopo di assoggettare all’imposta l’intero valore delle prestazioni di servizi

SUCCESSIONI – Cassazione n. 31125

In caso di pretermissione del legittimario per effetto di istituzione di erede a titolo universale, a seguito dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione sui beni relitti ovvero recuperati per effetto sempre dell’azione di riduzione, viene a determinarsi una situazione di comunione tra l‘erede istituito e il legittimario nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta determinata in proporzione al valore dell’intera massa, il tutto secondo la stima compiuta alla data di apertura della successione; tuttavia ove debba procedersi alla divisione della comunione così insorta, la stima dei beni in vista delle operazioni divisionali deve essere aggiornata alla luce del mutato valore dei beni tra la data di apertura della successione e quella di effettivo scioglimento della comunione

OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE – Cassazione n. 31130

Non è consentito, in nessun caso, eccepire la compensazione, né propria né cd. impropria, in sede di opposizione all’esecuzione, quando le reciproche pretese delle parti derivano dal medesimo titolo esecutivo giudiziale, che le ha tenute distinte emettendo separate condanne reciproche, perché esse sono state ritenute comunque non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione; è, in tal caso, possibile e necessario proporre l’impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo, per ottenere, in sede di cognizione, il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, in caso di difetto dei presupposti di quest’ultima, con definitiva condanna, quindi, di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell’altra

PERDITA BANCOMAT – Cassazione n. 31136

L’uso della carta con uso di pin corretto da parte di soggetto ignoto è legittimamente posto dal giudice di appello a esclusivo carico del titolare della carta

COMPENSI PROFESSIONALI – Cassazione n. 31141

La circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, gli onorari stabiliti per la prestazione resa

CATASTO – Cassazione n. 31032

Dalla lettura combinata delle due parti del paragrafo 3) della Circolare 6/2012 risulta evidente che sono esclusi dalla rendita catastale solo le componenti esterni al perimetro dell’unità immobiliare che non contribuiscono alla valorizzazione della rendita catastale (come i tralicci, cavi e simili); al contrario gli impianti che “rendono possibile” la produzione di energia vanno inclusi nella rendita catastale indipendentemente dalla loro collocazione territoriale, purché ubicati nel territorio nazionale, e anche se collocati su suolo pubblico. Ne consegue che i vapordotti – in quanto componenti indispensabili al funzionamento della centrale elettrica, come ampiamente esposto in precedenza - devono essere inclusi nella valorizzazione della rendita per le annualità antecedenti alla novella legislativa del 2015

TRIBUTI – Cassazione n. 31054

In tema di imposta sostitutiva per rivalutazione di titoli, il diritto al rimborso delle imposte versate in occasione di una prima rivalutazione di partecipazioni azionarie non spetta al donatario degli stessi titoli che abbia proceduto a una seconda rivalutazione e al versamento dell’imposta, ragguagliata al nuovo valore delle azioni, dal momento che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. ee) ed ff), del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, solo il soggetto che abbia già versato l’imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli stesso abbia effettuato dei titoli che siano rimasti sempre in suo possesso

CONDOMINIO – Cassazione n. 31101

I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà delle antenne appartenenti al radioamatore che abiti lo stesso dell’immobile, sebbene nei limiti del rispetto dei diritti proprietari, come delineati dalla legge e dalla Costituzione



PENALE



PROCESSO – Cassazione n. 44897

Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito;

NOTIFICHE – Cassazione n. 44898

In caso di notifica a un soggetto omonimo la procedura si considera omessa

GUIDA – Cassazione n. 44905

In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea a escludere il reato dall’area della depenalizzazione è necessario che l’illecito depenalizzato sia stato definitivamente accertato

REVOCA/SOSPENSIONE DELLA PATENTE – Cassazione n. 44916

Il giudice che in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, in luogo di quella più favorevole della sospensione deve dare conto delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole

PROCESSO – Cassazione n. 45097

L’unico limite all’applicazione della nuova disciplina delle pene sostitutive in Cassazione è rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva non sostituita, in data antecedente all’entrata in vigore del Dlgs 150/2022