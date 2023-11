Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



APPALTI DI SERVIZI - Cassazione n. 30481

Le misure di self cleaning hanno effetto per il futuro, vale a dire con riguardo alla partecipazione della società a gare successive all’adozione delle misure stesse posto che non è impugnabile un effetto retroattivo delle stesse.



DISCRIMINAZIONI - Cassazione n. 30517

Il legislatore al fine di garantire parità di trattamento e vietare ingiustificate discriminazioni per ragioni di razza ha configurato una posizione di diritto soggettivo assoluto...