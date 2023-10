Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



CORRUZIONE E TRASPARENZA – Cassazione n. 28344

Anticorruzione/comuni – Il sindaco e la giunta sono sanzionati dall’Anac solo se non predispongono i piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza, ma non per il loro mancato aggiornamento annuale. Respinto il ricorso dell’Anac

DIFFAMAZIONE – Cassazione n. 28331

Indici sintomatici del danno sono: diffusione dello scritto, rilevanza della notizia e posizione sociale della vittima

CONTRATTI – Cassazione n. 28329

Valido il contratto...