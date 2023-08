Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



RIPRESA A TASSAZIONE IRPEF – Cassazione n. 25384

In assenza di una specifica disposizione di un trattato internazionale tra Italia e Spagna non può che applicarsi l'art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, che esclude la deducibilità dalla base imponibile del solvens dell'assegno una tantum da lui versato (sebbene in forma rateale) all'ex coniuge

MEDICI SPECIALIZZANDI – Cassazione n. 25388

La Corte riepiloga i principi relativi al riconoscimento del trattamento economico affermando...