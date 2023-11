Il deposito delle principali sentenze del giorno









CIVILE



RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO - Cassazione n. 32373

Per la caduta dovuta alla inclinazione del tombino non si applicano i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall’articolo 139 c.a.p., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali.



CONTRATTI - Cassazione n. 32380

La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita essendo una statuizione civile occasionata dal processo penale, è regolata dalle prescrizioni di cui all’articolo 282...