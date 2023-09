Il deposito delle principali sentenze del giorno

LAVORO - Cassazione n. 25477

Il tempo per il passaggio di consegne nel cambio turno, in quanto connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all'esigenza della presa in carico del paziente è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, sicché va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica.



LAVORO - Cassazione n. 25478

Per i dipendenti Trenitalia sì al risarcimento per il lavaggio non al tempo tuta potendosi presentare già in divisa...