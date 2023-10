Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



SANZIONI - Cassazione n. 28538

Irregolare la sanzione amministrativa comminata al gestore della piscina priva di assistente ai bagnanti in quanto la legge prevede per alcune piscine chiuse la possibilità di non predisporre un assistente ai bagnanti.



IMMOBILI - Cassazione n. 28604

Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili a uso residenziale non di pregio acquistati per effetto dell’esercizio del diritto di opzione prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto.



IRPEF ...