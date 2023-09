Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



RESPONSABILITA' PROFESSIONALE - Cassazione n. 26231

Il commercialista risponde della discrasia tra valori in fattura e dichiarato pagando la sanzione irrogata.



OMISSIONE CONTRIBUTIVA - Cassazione n. 26256

Respinto ricorso Sky contro Inps (subentrato a Enpals) per evasione dei contributi per José Altafini e Giuseppe Bergomi in quanto riconducibili alla figura dei commentatori e conduttori-presentatori.



DISCIPLINARE MAGISTRATI - Cassazione n. 26263

Respinto ricorso del magistrato condannato...