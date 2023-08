Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



ICI/IMU - Cassazione n. 24559

Il carattere della vocazione edificatoria non viene meno per le vicende giudiziarie del Prg che ne stabiliva l'edificabilità. Se il Prg è sospeso dal giudice amministrativo non è raggiunto lo stato di cosa giudicata.



PROCESSO TRIBUTARIO - Cassazione n. 24563

Rispetto al ricorso iniziale il deposito di memorie integrative entro i 60 giorni per l'impugnazione del provvedimento non vale a rimettere in termini la parte per la proposizione di nuovi motivi.



AGEVOLAZIONI...