Il deposito delle principali sentenze del giorno

RIMBORSO IRPEF - Cassazione n. 29273

In tema di esproprio, la Corte chiarisce la questione dell’applicazione del principio dell’imponibilità dell’indennità, previsto dall’articolo 11, commi 5, 6 e 7, della legge n. 413/1991, a quanto avvenuto a cavallo dell’entrata in vigore della norma.



FALLIMENTO - Cassazione n. 29282

Ai fini della insinuazione al passivo da parte del professionista, il riferimento, in via riassuntiva, agli atti e i documenti relativi ai fascicoli di procedimenti amministrativi...