Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



IRAP - Cassazione n. 30140

Niente Irap per il professionista che operi presso due o più strutture.



SANZIONI AMMINISTRATIVE - Cassazione n. 30141

La prova che la strada dove è avvenuta la violazione del cds sia stata erroneamente inclusa dal prefetto tra quelle “extraurbane secondarie” in mancanza delle caratteristiche proprie di tale tipologia di strada spetta al cittadino ricorrente e non all’amministrazione.



LAVORO - Cassazione n. 30143

Condannato il datore che prima di licenziare...