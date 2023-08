Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



ARBITRATO - Cassazione n. 23974

Non scatta il vizio di costituzione del collegio per omessa notifica dell'invito a nominare l'arbitro se non vi era specifico accordo sulla modalità di tale adempimento e la controparte si sia costituita nominando il proprio arbitro.



DIFFAMAZIONE - Cassazione n. 23893

Confermata la responsabilità di Gedi sulla notizia di un vertice segreto Camusso- Monti sull'articolo 18.



SEPARAZIONE E DIVORZIO - Cassazione n. 23903

La cassazione detta il perimetro della...