Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus









CIVILE



SEPARAZIONE E DIVORZIO - Cassazione n. 28727

In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 473 bis.51 codice procedura civile, è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione gli effetti civili del matrimonio.



OPPOSIZIONE ALLE ESECUZIONE - Cassazione n. 28625

La Corte ribadisce che nell’espropriazione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far ...