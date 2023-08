Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



AGEVOLAZIONI FISCALI – Cassazione n. 23781

Niente agevolazioni fiscali per le società sportive dilettantistiche in cui l'attività prevalente è commerciale

SANZIONI AMMINISTRATIVE – Cassazione n. 23816

In tema di sanzioni amministrative ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice quantificare la somma

INFORTUNI SUL LAVORO – Cassazione n. 23826

Datore di lavoro costretto a risarcire il prestatore infortunato per motivi legati alla...