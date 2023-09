Il deposito delle principali sentenze del giorno









Civile

AVVOCATI - Cassazione n. 25940

Legittima la sanzione disciplinare all’avvocato in quanto questi si era avvalso di un’organizzazione stabile per il procacciamento della clientela.

FISCO - Cassazione n. 25945

Agevolazioni fiscali - In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, vige il principio in base al quale il contribuente non può chiedere il rimborso delle somme pagate in virtù della definizione agevolata.

LAVORO E FORMAZIONE - Cassazione n. 25969

