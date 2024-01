Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

ACCERTAMENTO IRPEF – Cassazione n. 2115

L’atto processuale compiuto da una parte nel corso del periodo di sospensione covid non è affetto da nullità, restandone unicamente impedita la produzione dei suoi effetti tipici in relazione alla prosecuzione del giudizio. Pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza del periodo di sospensione...