Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



FILIAZIONE - Cassazione n. 33097

Nel caso in cui l’altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) non presti il consenso, il giudice deve operare un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l’interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico (nel caso non è sufficiente al diniego il fatto che il padre fosse stato in carcere).



MARCHI E BREVETTI - Cassazione n. 33100

Nel contenzioso Vespa contro...