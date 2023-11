Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



SEPARAZIONE E DIVORZIO - Cassazione n. 31670

Niente revisione dell’assegno di separazione se il figlio, prima convivente con la madre e lavoratore, si sia reso indipendente.



IRAP - Cassazione n. 31570

Lo scrittore che lavori prevalentemente con il lavoro proprio non versa l’Irap.



ACCERTAMENTO - Cassazione n. 31579

In tema di accertamento sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, è onerato dalla prova contraria in ordine alla loro disponibilità.



LAVORO - Cassazione n. 31593

Al lavoratore illegittimamente licenziato spetta un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegrazione



DISCIPLINARE MAGISTRATI - Cassazione n. 31692

Sanzione disciplinare per il magistrato che con le proprie assenze ingiustificate ha arrecato un danno ai colleghi magistrati.



PENALE



ACQUE E SCARICHI ILLECITI - Cassazione n. 45730

Il superamento dei limiti tabellari integra il reato di cui all’articolo 137 del Dlgs n. 152/2006 soltanto nel caso in cui riguardi le sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza, diversamente rilevando un mero illecito amministrativo, sicché per l’integrazione della fattispecie incriminatrice sono necessarie, e perciò devono concorrere, due condizioni: 1) lo scarico sul corpo idrico di acque reflue industriali; 2) le predette acque reflue industriali scaricate devono contenere le sostanze pericolose indicate nella suddetta tabella 5 con superamento dei valori limite ivi indicati.



OMESSO VERSAMENTO IVA - Cassazione n. 45731

Ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’articolo 10-ter Dlgs 74 del 2000 l’imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente, come indicata nel rigo VL38, e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili, potendo il giudice prescindere da tale importo solo se esso non sia giustificato dall’esame formale della stessa dichiarazione, in tal caso configurandosi i più gravi reati di cui agli articoli 2, 3, e 4 del Dlgs n. 74 del 2000.



VIOLENZA SESSUALE - Cassazione n. 45732

In tema di reati sessuali, il tentativo è configurabile nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo o quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione delia vittima o per altri fattori indipen1jenti dalla volontà dell’agente, mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica.



OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI - Cassazione n. 45733

Il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali è illecito omissivo istantaneo, che si consuma alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nel quale deve sussistere l’elemento soggettivo, sicché non può dedursi l’assenza di dolo dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell’accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi.



OBLAZIONE DISCREZIONALE E FACOLTATIVA - Cassazione n. 45734

L’oblazione processuale prevista dall’articolo 162 del Cp, concernente le contravvenzioni punibili originariamente con la sola pena dell’ammenda costituisce un diritto soggettivo dell’imputato, sicché il giudice ha esclusivamente il potere di verificare le condizioni formali che ne legittimano l’ammissione ed è obbligato a consentirla, dichiarando estinto il reato dopo l’avvenuto pagamento della somma; al contrario, l’oblazione facoltativa di cui all’articolo 162-bis del Cp, concernente le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, oltre a non essere consentita nei casi previsti dal comma terzo, è subordinata all’esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, il quale può respingerla avuto riguardo alla gravità del fatto.



RECIDIVA REITERATA - Cassazione n. 45735

La recidiva reiterata incide sia sulla pena in astratto, con i limiti dell’articolo 63, comma 4, del Cp, che prevede l’applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, in presenza di più circostanze aggravanti speciali, tra cui la recidiva reiterata che comporta un aumento della pena della metà.



PENA MINIMA E MOTIVAZIONE - Cassazione n. 45736

In tema di dosimetria della pena, in caso di applicazione di pena prossima ai minimi edittali non vi è bisogno di una motivazione giustificativa ulteriore rispetto al riferimento all’’articolo 133 Cp.



CARCERE - Cassazione n. 45839

In tema di esecuzione, non costituisce causa di esclusone della sospensione delle pene detentive la condanna di uno delitti contro la pubblica amministrazione di cui all’articolo 3-bis dell’ordinamento penitenziario, come modificato dalla legge 3/2019, in caso di avvenuta concessione dell’attenuante speciale di cui all’articolo 323-bis, comma secondo, del codice penale, costituendo tale diminuente una condizione di immediato accesso ai benefici penitenziari, non suscettibile di rivalutazione o di modifica in fase esecutiva o di sorveglianza.