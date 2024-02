Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

ESECUZIONE CIVILE - Cassazione n. 2973

Opposizione all’esecuzione - In tema di recupero di spese di giustizia relative a procedimenti penali, avverso l’invito al pagamento emesso ai sensi dell’articolo 212 del Dpr n. 115 del 2002 non sono ammissibili, per difetto di interesse ad agire, opposizioni all’esecuzione e opposizioni agli atti esecutivi, né azioni di...