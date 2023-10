Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



OBBLIGAZIONI - Cassazione n. 28215

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.



CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO - Cassazione n. 28227

Se l’indagine effettuata dal consulente è sostanzialmente unitaria, l’importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all’ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinat.;



PREVIDENZA E ASSITENZA - Cassazione n. 28239

La gravità...