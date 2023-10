Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



SINISTRO STRADALE – Cassazione n. 28126

Sinistro stradale - Il dato informativo che rimane semplicemente impresso nella memoria dello spettatore di un fatto, senza estrinsecarsi in alcuna forma esteriormente percepibile, non potrà mai intendersi, né alla stregua di un ‘documento’, né più in generale, alla stregua di una ‘prova’

RIMBORSO IRPEG – Cassazione n. 28133

Non è onere del contribuente provare l’adempimento degli oneri formali richiesti dall’art. 69 e dall’art. 70 del d.P.R. n. 602...