Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO - Cassazione n. 29538

Negli incidenti il caso fortuito è sempre limitato a fattori esterni, imprevedibili ed eccezionali di tipo naturalistico.



NOTIFICHE - Cassazione n. 29552

In tema di notifica della cartella esattoriale non occorre che l’agente della riscossione produca la copia delle cartelle di pagamento.



LAVORO - Cassazione n. 29567

Per determinare il trattamento economico per malattia spettante agli ufficiali giudiziari non si computa l’indennità...