Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

PROCESSO CVILE - Cassazione n. 23136

Il difensore paga le spese se non ha la procura speciale del cliente per il quale agisce in giudizio.

PENALE

REATI TRIBUTARI - Cassazione n. 33154

La confisca può essere adottata malgrado la rateizzazione con il fisco ma è eseguibile solo in caso di mancato pagamento del debito.

GIUSTIZIA RIPARATIVA - Cassazione n. 33152

L’ordinanza di...