Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



SINISTRI STRADALI – Cassazione n. 27901

In via generale non vi è alcun obbligo di deposito in giudizio delle tabelle milanesi

IRPEF – Cassazione n. 27915

A seguito dell’esercizio dell’opzione fiscale ex art. 7 della l. 448/2001, la dichiarazione di volontà contraria (n. d. e., all’esercizio dell’opzione) non produce effetti, ma ciò vale esclusivamente sul piano della manifestazione della volontà

FALLIMENTO – Cassazione n. 27916

In mancanza di prova dell’avvenuta notificazione della sentenza...