Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



ESPROPRI - Cassazione n. 24293

Per l'espropriazione per pubblica utilità l'azione risarcitoria inizia a prescriversi dal giorno in cui la trasformazione del bene è irreversibile e non dall'illecita occupazione.



RIMBORSO IVA - Cassazione n. 24295

La sospensione del rimborso del credito e degli interessi moratori scatta in tutte le situazioni elencate dalla Cassazione dove l'inutile decorso del tempo è connesso alla mancanza di collaborazione del creditore.



IVA - Cassazione n. 24222

in...