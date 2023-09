Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



ADOZIONI - Cassazione n. 25436

Adozione in casi particolare, la revoca dell'assenso all'adozione da parte del genitore biologico non è sufficiente per il diniego.



GIURISDIZIONE - Cassazione n. 25437

L'impugnazione del provvedimento con cui il Ministero concedente ha approvato parzialmente il progetto degli interventi predisposto dalla concessionaria autostradale non comporta la devoluzione della controversia alla GA, attenendo non già alla fase di affidamento della realizzazione e della...