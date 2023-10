Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



OTTEMPERANZA – Cassazione n. 28047

Il giudice deve verificare la persistenza dell’inottemperanza anche in seguito al pagamento parziale nel corso del giudizio



PENALE



REATI TRIBUTARI – Cassazione n. 40490

Omesso versamento Iva – Reato commesso dall’amministratore di diritto come autore principale in quanto direttamente obbligato

GRATUITO PATROCINIO – Cassazione n. 40481

Per il detenuto da oltre 20 anni basta l’autocertificazione e la documentazione, non può essere chiesta la prova diabolica...