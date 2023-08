Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



OBBLIGAZIONI - Cassazione n. 24394

Il cessionario del credito ceduto dal soggetto privato a titolo di rimborsi Asl non è modificabile per la successiva modifica in aumento del tariffario.



SANZIONI AMMINISTRATIVE - Cassazione n. 24316

Sono intrasmissibili ai soci le sanzioni amministrative comminate alla società cancellata dal registro imprese.



RIMBORSI IVA - Cassazione n. 24323

Il diritto del soggetto passivo stabilito in altro paese Ue non è ostacolato dalla realizzazione di operazioni...