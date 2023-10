Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



RICORSO PER CASSAZIONE – S.U. Cassazione n. 29006

Inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si censura la valutazione da parte del Consiglio di Stato delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione



GIURISDIZIONE - S.U. Cassazione n. 29009

La devoluzione della giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento danni per la lesione dell’integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente è una questione di diritto pubblico. Strettamente connessa alla determinazione...