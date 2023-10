Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



MINORI - Cassazione n. 28520

Nel quantificare quanto dovuto dal genitore inadempiente a quello che ha mantenuto il figlio vale la regola di comune esperienza: fino a due anni pannolini e spese per l’igiene, dai tre abbigliamento, alimenti e attività ricreative.



LAVORO - Cassazione n. 28494

Sì al licenziamento del comandante che fa un atterraggio pericoloso. Pesano anche le precedenti intemperanze.



AVVOCATI - Cassazione n. 28491

Nessuna violazione per il giudice che, nelle cause di valore...