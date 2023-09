Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



CIRCOLAZIONE STRADALE - Cassazione n. 26769

In tema di risarcimento del danno, il conflitto di interessi tra le parti provoca un difetto dello jus postulandi in capo al difensore, sempre rilevabile d'ufficio.



RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO - Cassazione n. 26774

Ripartita al 50% la responsabilità tra il comune e il motociclista deceduto a seguito di una caduta se il municipio non ha manutenuto la strada in condizioni di sicurezza ma il centauro viaggiava ad una alta velocità.



RESPONSABILITA...