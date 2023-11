Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



LAVORO - Cassazione n. 30427

La discussione con il lavoratore facendo lui presente di una generale insoddisfazione lavorativa integra una sanzione conservativa, ma non il licenziamento.



TAXI - Cassazione n. 30372

Il numero delle licenze taxi per le attività di trasporto acqueo deve sempre tenere presente le esigenze di una corretta gestione del traffico acqueo.



SANZIONI AMMINISTRATIVE - Cassazione n. 30374

Sussiste illecito amministrativo nelle ipotesi in cui chiunque emetta un assegno...