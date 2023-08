Il deposito delle principali sentenze del giorno









CIVILE

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO - Cassazione n. 25177

Responsabilità prodotti difettosi - Nessun risarcimento per la mancata apertura dell’airbag perché, oltre a non essere dimostrato il difetto di fabbrica, i danni non sarebbero stata più lievi se il dispositivo avesse funzionato.

AVVOCATI - Cassazione n. 25178

Il difensore risarcisce...