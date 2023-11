Il deposito delle principali sentenze del giorno









CIVILE



PREVIDENZA - Cassazione n. 31365

Niente assegno sociale per chi è costretto a scontare la pena dell’ergastolo.



CTU - Cassazione n. 31251

Quando il giudice non ha le cognizioni tecnico-scientifiche per ricostruire la fattispecie concreta deve far ricorso a una consulenza tecnica.



DISCIPLINARE MAGISTRATI - Cassazione n. 31270

Respinta la richiesta di Sollecito per la responsabilità dei magistrati nell’aver applicato misure cautelari personali.



RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO - Cassazione n. 31330

Riconosciuta la responsabilità della Regione per un incidente con un capriolo, non essendo stato provato il caso fortuito.



ACCERTAMENTO - Cassazione n. 31345

Il contribuente può sempre contrastare efficacemente i risultati dell’accertamento induttivo con la produzione in giudizio dei documenti che non era stato in grado di esibire in precedenza per causa a lui non imputabile (forza maggiore, caso fortuito).



PENALE



MISURE CAUTELARI - Cassazione n. 45314

Tra le fattispecie per le quali il risparmio di spesa si presenta come una forma di profitto coerente c’è anche il traffico illecito di rifiuti.



RAPINA E PORTO ILLEGALE DI ARMI - Cassazione n. 45319

Per tutte le ipotesi di rapina a mano armata tutti i compartecipi, sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti “basisti”), rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l’ideazione dell’impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell’impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato.



IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 45320

In tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio.



ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE E PROVA - Cassazione n. 45321

In tema di associazione a delinquere è consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato-mezzo, rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima, fermo restando che l’associazione esiste anche senza struttura complessa, sicché la prova dell’esistenza del vincolo permanente nasce dall’accordo associativo e il coinvolgimento anche in un solo episodio criminoso.



RICETTAZIONE - Cassazione n. 45322

La restituzione del bene oggetto di ricettazione è irrilevante poiché costituisce un post factum che non incide sulla configurazione del delitto di cui all’articolo 648 del Cp, che è reato istantaneo e si consuma con la ricezione della merce di provenienza illecita.



RAPINA AGGRAVATA - Cassazione n. 45323

In tema di rapina, integra l’aggravante del travisamento l’utilizzo della mascherina chirurgica da parte dell’agente, a nulla rilevando che l’uso della stessa sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, atteso che la parziale copertura del volto mediante la mascherina è funzionale al compimento dell’azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile.



PATTEGGIAMENTO IN APPELLO - Cassazione n. 45325

È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’articolo 599-bis Cpp, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.



RICORSO PER CASSAZIONE - Cassazione n. 45327

A seguito della modifica di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (cd. legge Orlando), ai sensi dell’articolo 613, Cpp, nuova formulazione, il ricorso per cassazione proposto dopo l’entrata in vigore della novella (2 agosto 2017) dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione.



MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA - Cassazione n. 45330

In sede di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti condannati per il reato di associazione di tipo mafioso, ove sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, è onere del giudice verificare la sussistenza dell’attualità della pericolosità sociale, tenendo in considerazione l’evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena.



FEMMINICIDIO - Cassazione 45340

Depositate le motivazioni della sentenza sul femminicidio commesso da Borgia.



DIFFAMAZIONE - Cassazione n. 45484

Accolto il ricorso dell’imputato per la diffamazione di un assessore perché nel post messo su Facebook non c’erano elementi che consentivano di identificare il diffamato.



MAFIA - Cassazione n. 45506

Depositata la sentenza sulla trattativa Stato-mafia.