Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



IRAP - Cassazione n. 31397

In tema di rimborso dell’Irap dovuta da enti pubblici, anche ove i versamenti siano strutturati sulla base del sistema “retributivo”, il termine decadenziale per la proposizione della istanza decorre dalla data del versamento, salva l’ipotesi in cui l’acconto stesso non sia determinato tramite una struttura di calcolo differente rispetto al saldo ovvero la determinazione definitiva dell’imposta non dipenda da fattori non noti al momento dell’acconto, e sempre che il versamento di quest’ultimo non venga effettuato in presenza di condizioni di non debenza della somma già in quel momento verificabili dal contribuente, come allorché lo stesso contribuente ritenesse non dovuto il versamento, o il versamento – come nella specie – sia in tutto o in parte frutto di errori nella determinazione della base imponibile.



LAVORO - Cassazione n. 31409

La chiusura del punto vendita non giustifica da solo il licenziamento del dipendente.



SEPARAZIONE E DIVORZIO - Cassazione n. 31410

La decisione anticipata della causa, all’esito della sola udienza per la discussione sull’istanza di sospensione della esecutività della decisione di primo grado, lede il contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti.



COMPRAVENDITA - Cassazione n. 31431

Il cosiddetto “preliminare di preliminare” risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio ovvero per il risarcimento del danno e, conseguentemente, non viene a costituire un “affare” idoneo a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore.



LAVORO - Cassazione n. 31451

Nel licenziamento, pur non potendosi pregiudizialmente negare che l’obbligo di repêchage possa incontrare un limite nel fatto che il licenziando non abbia la capacità professionale richiesta per occupare il diverso posto di lavoro, tuttavia è evidente ciò deve risultare da circostanze oggettivamente riscontrabili palesate dal datore di lavoro.



COOPERATIVE - Cassazione n. 31469

Qualora sia adottato un unico atto di esclusione del socio di cooperativa e di risoluzione del suo rapporto di lavoro, l’avvenuta impugnazione della delibera di esclusione consente di applicare la tutela “restitutoria” propria della disciplina delle cooperative, sicché, annullata la predetta delibera, il giudice deve ordinare il ripristino sia del rapporto associativo, sia di quello di lavoro.



MINORI - Cassazione n. 31470

In caso di sottrazione internazionale minori il concetto di residenza abituale del minore costituisce un requisito sostanziale in quanto mira a tutelarlo contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o mancato rientro.



IRAP - Cassazione n. 31477

In merito al riconoscimento dell’abbattimento del cuneo fiscale a favore delle imprese del settore dei trasporti che non operino in concessione e a tariffa, non si realizza un aiuto di Stato per la neutralità dell’esclusione di queste ultime dalla medesima agevolazione e in ragione del fatto che non si determina alcun vantaggio o svantaggio selettivo poiché la tariffa applicata dall’ente che opera in concessione è di per sé idonea a scontare il peso dell’imposta, sicché l’impresa pubblica opera in condizioni di effettiva concorrenza con le altre imprese del medesimo settore, alle quali invece si applica il beneficio fiscale.



LAVORO - Cassazione n. 31491

L’articolo 6 Ccnl igiene ambientale aziende private FISE del 12/04/2013 prevede un diritto all’assunzione (senza periodo di prova) in capo ai dipendenti dell’impresa uscente, con correlativo obbligo a carico dell’impresa subentrante, e non prevede alcun condizionamento di tale diritto all’avvenuto adempimento dei previsti obblighi procedimentali di comunicazione a carico dell’impresa uscente.



IMPOSTA DI REGISTRO - Cassazione n. 31530

Al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicato il criterio di tassazione correlato all’art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, con l’applicazione, così, dell’imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre la contestuale assunzione delle passività rappresenta un effetto legale naturale del decreto di omologa del concordato con terzo assuntore e come tale non autonomamente assoggettabile a tassazione, ex articolo 21, comma 3, Dpr del 26 aprile 1986, n. 131.



LAVORO - Cassazione n. 31561

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva costituisce un elemento che il giudice dovrà valutare per accertare in concreto se chi è stato licenziato fosse o meno in grado di espletare le mansioni di chi è stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore.



PENALE



ATTENUANTI - Cassazione n. 45662

Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, rileva il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato.



CARCERE - Cassazione n. 45671

La deduzione difensiva incentrata sul peggioramento delle condizioni psicologiche conseguente alla detenzione in carcere, è generica e inidonea a depotenziare il pericolo che l’imputato possa porre in essere ulteriori condotte criminose in caso del venire meno della detenzione intramuraria.



MISURE ALTERNATIVE AL CARCERE - Cassazione n. 45688

Arresti domiciliari a chi si è reso protagonista del reato di estorsione.



STUPEFACENTI - Cassazione n. 45692

La reiterazione o la frequenza dello spaccio possono anche essere una valida ragione per escludere la minima offensività del fatto.



PROCESSO PENALE - Cassazione n. 45623

L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia integra una nullità assoluta.



ALIMENTI - Cassazione n. 45527

Reato di cattiva conservazione degli alimenti in presenza di numerosi insetti che volano attorno i prodotti destinati al consumo.